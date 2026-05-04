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盤中速報 - 恆生指數上漲514.25點至26290.78點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間04日11:24，恆生指數上漲514.25點（或2%），暫報26290.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 1 月：+2.63%
  • 近 3 月：-3.94%
  • 近 6 月：-1.46%
  • 今年以來：+0.57%

焦點個股


採購及供應鏈管理概念領漲+11.78%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 4.76% ; 中遠海運國際(00517-HK) 上漲 0.47% 。

半導體概念領漲+8.51%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 36.17% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 20.61% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 8.8% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數採購及供應鏈管理半導體

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恆生指數26218.871.72%
凱順控股0.300+71.4%
百德國際0.320+1.59%
中遠海運國際6.390+0.16%
康特隆0.620+31.9%
AV CONCEPT HOLD1.480+13.0%
上海復旦41.960+7.98%

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