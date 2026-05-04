盤中速報 - 恆生指數上漲514.25點至26290.78點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日11:24，恆生指數上漲514.25點（或2%），暫報26290.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.78%
- 近 1 月：+2.63%
- 近 3 月：-3.94%
- 近 6 月：-1.46%
- 今年以來：+0.57%
焦點個股
採購及供應鏈管理概念領漲+11.78%。其中 凱順控股(08203-HK) 上漲 71.43% ; 百德國際(02668-HK) 上漲 4.76% ; 中遠海運國際(00517-HK) 上漲 0.47% 。
半導體概念領漲+8.51%。其中 康特隆(01912-HK) 上漲 36.17% ; AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 上漲 20.61% ; 上海復旦(01385-HK) 上漲 8.8% 。
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