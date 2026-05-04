鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股在勞動節三天假期過後，5 月第一個交易日進行強勢補漲，在美國科技股財報優於預期下，帶動指數延續 4 月大漲氣勢，早盤開盤不到 1 分鐘即上漲破千點，電子權值股聯發科 (2454-TW) 亮燈漲停攻上新天價 2,870 元，以及台積電 (2330-TW)、AI 科技題材股及助攻下，指數開高走高，早盤一度漲逾 1700 點，漲逾 4%，攻上 40,686.52 點再創新天價，今日成交量預估為 1.3 兆元。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 開高走高，一度漲 120 元，漲逾半根停版，攻上 2,280 元，盤中獨家貢獻超過 1200 點的漲點；聯發科受惠在新一代 AI ASIC 專案帶動下，未來獲利仍有顯著上修空間，開盤跳空亮燈漲停攻上新天價；日月光投控 (3711-TW) 則因 AI 晶片先進封裝需求強勁攻上漲停；鴻海 (2317-TW) 漲逾 4％。
散熱族群的健策 (3653-TW) 向下修正一度跌 3%，南電 (8046-TW) 跌逾 2%，塑化股台塑化 (6505-TW)、台化 (8046-TW) 跌逾 3% 左右。
今日盤面上，電子股題材各自表現，包括低軌衛星供應商兆赫 (2485-TW)、昇達科 (3491 -TW)、華通 (2313 -TW)、台燿 (6274-TW) 一度亮燈漲停。
機器人概念股部分受惠低位階起漲，高鋒 (4510-TW)、東元 (1504 -TW)、陽程 (3498 -TW)、達明 (4585-TW)、智邦 (2345-TW) 同樣標上漲停板。
另受 AI 算力軍備競賽，外界預期從核心的晶片算力持續增強，IC 設計股在聯發科帶動下，創意 (43443-TW)、九暘 (8040-TW)、亞信 (3169-TW) 紛紛亮燈漲停。
法人表示，5 月可以觀察第 1 季財報、4 月營收不錯的公司，短期均線偏多架構不變，受惠美股持續創高，有利於多頭攻上四萬大關，盤面族群個股輪動，投資人可續參考短線技術面變化換股操作因應，可留意關注矽光子、台積電供應鏈、機器人、載板、PCB 等相關題材。
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