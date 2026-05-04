鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 10:46

台股在勞動節三天假期過後，5 月第一個交易日進行強勢補漲，在美國科技股財報優於預期下，帶動指數延續 4 月大漲氣勢，早盤開盤不到 1 分鐘即上漲破千點，電子權值股聯發科 (2454-TW) 亮燈漲停攻上新天價 2,870 元，以及台積電 (2330-TW)、AI 科技題材股及助攻下，指數開高走高，早盤一度漲逾 1700 點，漲逾 4%，攻上 40,686.52 點再創新天價，今日成交量預估為 1.3 兆元。

權值股部分，台積電 (2330-TW) 開高走高，一度漲 120 元，漲逾半根停版，攻上 2,280 元，盤中獨家貢獻超過 1200 點的漲點；聯發科受惠在新一代 AI ASIC 專案帶動下，未來獲利仍有顯著上修空間，開盤跳空亮燈漲停攻上新天價；日月光投控 (3711-TW) 則因 AI 晶片先進封裝需求強勁攻上漲停；鴻海 (2317-TW) 漲逾 4％。

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