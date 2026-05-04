鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 10:19

數位轉型服務商程曦資訊 (6898-TW) 向櫃檯買賣中心送件申請上櫃，主辦承銷商為兆豐證券；在 AI 的快速發展下，程曦將 AI 語言模型導入內部教育訓練與管理流程，朝服務產品化方向發展。

程曦成立於 1993 年，資本額 2.9 億元，以服務委外營運為主要核心業務，提供客戶關係服務、會員管理、顧客流程規劃、系統租賃和數位整合行銷等服務項目，也是國內少數可提供多語系與 24 小時不中斷 AI 智能客戶服務的業者，近年致力協助中小企業進行 AI 數位轉型。

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隨著公部門與企業客服委外和數位轉型需求持續成長，程曦服務規模穩步擴大，去年合併營收 11.97 億元，年增 5.93%，創歷史新高，稅後純益 1.72 億元，年減 5.89%，每股純益 (EPS)6.09 元。

程曦表示，目前常態性年約客戶占比逾 90%，續約率也超過 90%，其中公部門合約占整體營收約 70%，而今年再成功接獲移工一站式服務、社會住宅諮詢及長照等民生相關政策標案訂單。

受惠公部門專案延續、企業客戶服務需求提升，程曦第一季合併營收 3.11 億元，年增 13.79%，但因面臨人力成本上升壓力，且配合業務規模成長進行人員擴編，以及 AI 工具開發與系統優化等相關費用，影響短期獲利表現，第一季稅後純益 0.37 億元，EPS 1.27 元。