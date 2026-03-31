鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 17:17

信義房屋指出，公司自創立以來始終以「信義」為核心價值，並將永續發展植入企業 DNA，此次評量在六大構面中的「股東權益維護與平等對待」及「永續發展與治理」兩大構面，均獲得 100% 滿分的高度讚賞，在「利害關係人權益尊重」及「資訊透明與揭露」構面得分占比也都獲得近 97%。

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信義房屋指出，在「公司治理文化」構面，評審給予信義房屋高達 95% 的達成度評價。信義房屋不僅實現董事會成員全體由「自然人」擔任，顯著提升獨立性與當責性，更將高階經理人的薪酬制度與 ESG 績效深度掛鉤（占長期獎金比例達 50%）。信義房屋指出，透過外部獨立機構的深度體檢，能有效向投資者與員工展現優質治理文化的決心。

信義房屋進一步分享其永續經營實務，強調「企業倫理」是永續的根本。在環境面，信義房屋領先業界落實「低碳轉型」，不僅是房仲業唯一取得 2025 年淨零標章「銅級」認證的企業，更積極推動「淨零路徑」，三度獲得 CDP 氣候變遷問卷最高級別「A 級」肯定，並通過科學減量目標倡議 (SBTi) 審核，具體實踐綠色營運。

在社會面，信義房屋推動長達 21 年的「社區一家」計畫，已經累計投入逾 5.2 億元，榮獲 GCSA 全球永續獎「最佳案例獎」，更於 2017 年獲得《總統文化獎 - 在地希望獎》的肯定，是全國第一個民間企業獲得這項榮譽。此外，信義房屋對內致力打造「心理安全感」職場，提供新人保障薪資與多元轉職金，落實以人為本的企業承諾。