鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 14:40

GameStop (GME-US) 周日 (3 日) 正式向電子商務巨頭 eBay (EBAY-US) 提交了一份不具約束力的收購提案，計畫以每股 125.00 美元的價格收購後者 100% 的股權。這項交易的總估值高達約 555 億至 560 億美元，是以 50% 現金與 50% GameStop 股票構成的混合交易。

此收購價相對於 eBay 在 2026 年 2 月 4 日 (GameStop 開始秘密建立持股之日) 的收盤價溢價達 46%，若對比最近一個交易日的收盤價，溢價則約為 20%。目前 GameStop 已透過衍生性商品與直接持股，掌握了 eBay 約 5% 的經濟權益。

‌



「小魚吃大魚」的財務與戰略佈局

儘管 eBay 的市值 (約 460 億美元) 幾乎是 GameStop(約 120 億美元) 的 4 倍，但 GameStop 執行長科恩 (Ryan Cohen) 展現了強大的併購野心。資金來源方面，GameStop 預計動用其資產負債表上約 94 億美元的現金與流動資產，並已獲得 TD 證券 (TD Securities) 提供高達 200 億美元的融資承諾。

科恩在致投資人的信中承諾，交易完成後的 12 個月內將實現約 20 億美元的年度成本節減。其中，12 億美元將來自銷售與行銷費用的優化，科恩批評 eBay 在品牌知名度已近普及的情況下，龐大的行銷支出卻未能顯著增加用戶數。

此外，GameStop 計畫利用其在全美的 1,600 家零售據點，將其轉型為 eBay 的實體鑑定、收件、物流以及直播電商網路。

領導層願景與市場反應

若併購成功，科恩將擔任合併公司的執行長，並延續其在 GameStop 的補償模式：不領取薪資、獎金或遣散費，其報酬將完全與公司績效掛鉤。科恩曾對媒體表示，他有信心將 eBay 打造為價值「數千億美元」的企業，並強調若 eBay 董事會拒絕溝通，他已做好發動代理權競爭 (Proxy Fight) 的準備。

市場對此消息反應激烈，兩家公司的股價在 Blue Ocean 交易平台均飆升超過 15%。然而，分析師多持謹慎態度。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Poonam Goyal 和 Sydney Goodman 指出，儘管兩家公司在「收藏品」和「二手轉售」業務上有所重疊，但他們認為這筆交易成功的機率很低。主要原因在於，任何具備可靠性的報價都會導致大幅度的股權稀釋，並帶來巨大的執行風險。