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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.45元下修至2.39元，其中最高估值2.76元，最低估值2.09元，預估目標價為53.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.76(2.88)
|3.54
|4.37
|4.69
|最低值
|2.09(2.09)
|2.59
|3.04
|4.69
|平均值
|2.41(2.43)
|3.15
|3.59
|4.69
|中位數
|2.39(2.45)
|3.19
|3.58
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|329.79億
|341.50億
|361.36億
|377.69億
|最低值
|309.51億
|315.30億
|317.80億
|352.78億
|平均值
|317.17億
|327.92億
|335.43億
|365.24億
|中位數
|315.30億
|327.63億
|335.59億
|365.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|1.34
|營業收入
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
|311.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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