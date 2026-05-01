鉅亨速報 - Factset 最新調查：BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為52.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值1.76元，最低估值1.21元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.76(1.76)
|2.48
|3.19
|4.13
|最低值
|1.21(1.21)
|1.35
|2.5
|3.1
|平均值
|1.56(1.56)
|1.99
|2.66
|3.62
|中位數
|1.61(1.58)
|2.06
|2.54
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|149.86億
|173.31億
|201.70億
|238.24億
|最低值
|147.17億
|151.72億
|182.35億
|222.83億
|平均值
|148.63億
|167.27億
|193.31億
|230.53億
|中位數
|148.73億
|167.85億
|194.80億
|230.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.29
|-0.31
|-0.90
|-0.09
|0.87
|營業收入
|66.98億
|77.21億
|88.26億
|112.66億
|129.11億
詳細資訊請看美股內頁：
BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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