search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)EPS預估上修至1.61元，預估目標價為52.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.61元，其中最高估值1.76元，最低估值1.21元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.76(1.76)2.483.194.13
最低值1.21(1.21)1.352.53.1
平均值1.56(1.56)1.992.663.62
中位數1.61(1.58)2.062.543.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值149.86億173.31億201.70億238.24億
最低值147.17億151.72億182.35億222.83億
平均值148.63億167.27億193.31億230.53億
中位數148.73億167.85億194.80億230.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.29-0.31-0.90-0.090.87
營業收入66.98億77.21億88.26億112.66億129.11億

詳細資訊請看美股內頁：
BrightSpring Health Services, Inc.(BTSG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBTSG

相關行情

台股首頁我要存股
BrightSpring Health Services, Inc.52.58+9.61%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty