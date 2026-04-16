鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為54.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.44元，其中最高估值2.88元，最低估值2.09元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.88(2.88)
|3.66
|4.29
|4.69
|最低值
|2.09(2.09)
|2.59
|2.95
|4.69
|平均值
|2.45(2.46)
|3.13
|3.61
|4.69
|中位數
|2.44(2.48)
|3.15
|3.7
|4.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|329.79億
|341.50億
|361.36億
|377.69億
|最低值
|307.18億
|310.58億
|313.03億
|352.78億
|平均值
|316.91億
|327.17億
|334.82億
|365.24億
|中位數
|315.99億
|327.63億
|336.71億
|365.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.12
|3.84
|3.17
|0.82
|1.34
|營業收入
|119.46億
|134.68億
|121.86億
|211.09億
|311.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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