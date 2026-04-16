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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Smurfit Westrock PLC(SW-US)EPS預估下修至2.44元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Smurfit Westrock PLC(SW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.48元下修至2.44元，其中最高估值2.88元，最低估值2.09元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.88(2.88)3.664.294.69
最低值2.09(2.09)2.592.954.69
平均值2.45(2.46)3.133.614.69
中位數2.44(2.48)3.153.74.69

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值329.79億341.50億361.36億377.69億
最低值307.18億310.58億313.03億352.78億
平均值316.91億327.17億334.82億365.24億
中位數315.99億327.63億336.71億365.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.123.843.170.821.34
營業收入119.46億134.68億121.86億211.09億311.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Smurfit Westrock PLC(SW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSW

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