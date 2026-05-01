search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients IncDAR-US的目標價調升至74.5元，幅度約4.2%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)提出目標價估值：中位數由71.5元上修至74.5元，調升幅度4.2%。其中最高估值90元，最低估值61元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Darling Ingredients Inc評價：積極樂觀14位、保持中立0位、保守悲觀1位。

Darling Ingredients Inc今(2日)收盤價為62.82元。近5日股價上漲4.2%，標普指數上漲1.42%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股DAR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Darling Ingredients Inc62.82-2.20%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty