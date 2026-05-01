鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.87元下修至-0.88元，其中最高估值-0.81元，最低估值-0.94元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.81(-0.8)
|-0.74
|-0.54
|-0.43
|最低值
|-0.94(-0.94)
|-1.04
|-0.99
|-0.66
|平均值
|-0.87(-0.86)
|-0.82
|-0.74
|-0.55
|中位數
|-0.88(-0.87)
|-0.81
|-0.7
|-0.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.27億
|3.18億
|7.18億
|19.06億
|最低值
|1.07億
|7,900萬
|2.46億
|6.86億
|平均值
|1.13億
|2.19億
|4.61億
|10.69億
|中位數
|1.11億
|2.26億
|4.51億
|8.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.61
|-0.44
|-0.79
|-0.87
|-1.13
|營業收入
|0.00
|0.00
|103萬
|14萬
|5,343萬
詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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