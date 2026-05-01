search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Joby Aviation Inc(JOBY-US)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Joby Aviation Inc(JOBY-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.87元下修至-0.88元，其中最高估值-0.81元，最低估值-0.94元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.81(-0.8)-0.74-0.54-0.43
最低值-0.94(-0.94)-1.04-0.99-0.66
平均值-0.87(-0.86)-0.82-0.74-0.55
中位數-0.88(-0.87)-0.81-0.7-0.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.27億3.18億7.18億19.06億
最低值1.07億7,900萬2.46億6.86億
平均值1.13億2.19億4.61億10.69億
中位數1.11億2.26億4.51億8.19億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.61-0.44-0.79-0.87-1.13
營業收入0.000.00103萬14萬5,343萬

詳細資訊請看美股內頁：
Joby Aviation Inc(JOBY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJOBY

相關行情

台股首頁我要存股
Joby Aviation Inc9.255+0.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty