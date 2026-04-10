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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至3.29元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.29元，其中最高估值5.05元，最低估值1.87元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.05(5.05)5.116.056.9
最低值1.87(1.87)3.194.334.83
平均值3.38(3.24)4.194.975.86
中位數3.29(3.24)4.34.745.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值71.13億72.98億73.42億69.87億
最低值61.85億62.24億66.98億69.87億
平均值65.76億68.12億70.05億69.87億
中位數65.23億67.38億69.91億69.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.904.493.991.730.39
營業收入47.36億65.12億67.53億57.18億61.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAR

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