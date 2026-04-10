鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至3.29元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.29元，其中最高估值5.05元，最低估值1.87元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.05(5.05)
|5.11
|6.05
|6.9
|最低值
|1.87(1.87)
|3.19
|4.33
|4.83
|平均值
|3.38(3.24)
|4.19
|4.97
|5.86
|中位數
|3.29(3.24)
|4.3
|4.74
|5.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.13億
|72.98億
|73.42億
|69.87億
|最低值
|61.85億
|62.24億
|66.98億
|69.87億
|平均值
|65.76億
|68.12億
|70.05億
|69.87億
|中位數
|65.23億
|67.38億
|69.91億
|69.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.90
|4.49
|3.99
|1.73
|0.39
|營業收入
|47.36億
|65.12億
|67.53億
|57.18億
|61.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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