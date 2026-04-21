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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至3.54元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.32元上修至3.54元，其中最高估值5.05元，最低估值2.33元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.05(5.05)5.226.056.9
最低值2.33(2.33)3.194.334.83
平均值3.68(3.62)4.364.975.86
中位數3.54(3.32)4.414.745.86

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.07億76.84億77.29億69.87億
最低值61.85億62.24億66.98億69.87億
平均值66.53億68.94億71.02億69.87億
中位數65.53億67.98億69.91億69.87億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.904.493.991.730.39
營業收入47.36億65.12億67.53億57.18億61.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAR

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