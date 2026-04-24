鉅亨速報 - Factset 最新調查：Darling Ingredients Inc(DAR-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Darling Ingredients Inc(DAR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.68元上修至3.8元，其中最高估值5.05元，最低估值2.33元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.05(5.05)
|5.22
|5.12
|4.83
|最低值
|2.33(2.33)
|3.19
|3.65
|4.4
|平均值
|3.85(3.72)
|4.42
|4.37
|4.61
|中位數
|3.8(3.68)
|4.42
|4.35
|4.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.07億
|76.84億
|77.29億
|69.87億
|最低值
|61.85億
|62.24億
|66.98億
|69.87億
|平均值
|66.62億
|69.05億
|71.02億
|69.87億
|中位數
|66.23億
|68.51億
|69.91億
|69.87億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.90
|4.49
|3.99
|1.73
|0.39
|營業收入
|47.36億
|65.12億
|67.53億
|57.18億
|61.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Darling Ingredients Inc(DAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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