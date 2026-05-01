鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為106.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.75元，其中最高估值6元，最低估值5.49元，預估目標價為106.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6(6)
|6.83
|7.56
|7.7
|最低值
|5.49(5.65)
|5.99
|6.39
|7.09
|平均值
|5.73(5.87)
|6.46
|6.92
|7.39
|中位數
|5.75(5.88)
|6.48
|6.98
|7.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.30億
|77.15億
|79.05億
|79.80億
|最低值
|66.39億
|67.54億
|69.95億
|72.20億
|平均值
|66.87億
|72.52億
|74.73億
|76.00億
|中位數
|66.89億
|74.62億
|76.88億
|76.00億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.58
|3.73
|1.20
|2.25
|6.52
|營業收入
|73.41億
|71.07億
|73.89億
|70.93億
|71.04億
詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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