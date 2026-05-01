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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：高樂氏(CLX-US)EPS預估下修至5.75元，預估目標價為106.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對高樂氏(CLX-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.75元，其中最高估值6元，最低估值5.49元，預估目標價為106.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6(6)6.837.567.7
最低值5.49(5.65)5.996.397.09
平均值5.73(5.87)6.466.927.39
中位數5.75(5.88)6.486.987.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值67.30億77.15億79.05億79.80億
最低值66.39億67.54億69.95億72.20億
平均值66.87億72.52億74.73億76.00億
中位數66.89億74.62億76.88億76.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.583.731.202.256.52
營業收入73.41億71.07億73.89億70.93億71.04億

詳細資訊請看美股內頁：
高樂氏(CLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCLX

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