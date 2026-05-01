search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾仕得塗料系統(AXTA-US)EPS預估下修至2.55元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾仕得塗料系統(AXTA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.55元，其中最高估值2.7元，最低估值2.37元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.7(2.7)3.023.313.47
最低值2.37(2.37)2.362.753.47
平均值2.56(2.56)2.83.053.47
中位數2.55(2.6)2.883.073.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值53.00億57.27億56.37億55.30億
最低值51.40億52.82億54.41億55.30億
平均值52.02億54.01億55.41億55.30億
中位數52.00億53.65億55.38億55.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.140.861.211.781.74
營業收入44.16億48.84億51.84億52.76億51.17億

詳細資訊請看美股內頁：
艾仕得塗料系統(AXTA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXTA

相關行情

台股首頁我要存股
艾仕得塗料系統28.44+0.82%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty