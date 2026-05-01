search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-0.06元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.1元下修至-0.06元，其中最高估值1.25元，最低估值-1.17元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.25)6.812.816.6
最低值-1.17(-1.17)1.943.774.84
平均值-0.03(0.05)4.277.7910.81
中位數-0.06(0.1)4.257.7510.58

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,034.10億1,178.57億1,345.69億1,362.61億
最低值935.99億1,067.88億1,143.60億1,277.26億
平均值976.21億1,120.07億1,226.44億1,331.04億
中位數976.51億1,119.00億1,225.58億1,337.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

相關行情

台股首頁我要存股
波音229.03+2.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty