鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為270.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.15元下修至0.1元，其中最高估值1.25元，最低估值-1.17元，預估目標價為270.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.25(1.25)
|6.8
|12.8
|16.6
|最低值
|-1.17(-1.17)
|1.94
|3.77
|4.84
|平均值
|0.05(0.06)
|4.32
|7.79
|10.81
|中位數
|0.1(0.15)
|4.28
|7.75
|10.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,042.55億
|1,178.57億
|1,345.69億
|1,362.61億
|最低值
|935.99億
|1,067.88億
|1,143.60億
|1,277.26億
|平均值
|976.47億
|1,120.80億
|1,226.44億
|1,331.04億
|中位數
|976.51億
|1,119.00億
|1,225.58億
|1,337.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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