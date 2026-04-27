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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為270.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.27元下修至0.26元，其中最高估值1.55元，最低估值-1.17元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.55(1.55)6.812.816.6
最低值-1.17(-1.17)1.743.774.84
平均值0.16(0.22)4.257.7410.77
中位數0.26(0.27)4.287.7510.44

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,050.00億1,200.00億1,345.69億1,362.61億
最低值935.99億1,067.88億1,143.60億1,277.26億
平均值977.78億1,121.02億1,227.10億1,329.00億
中位數975.67億1,119.00億1,224.11億1,337.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-7.15-8.30-3.67-18.362.48
營業收入622.86億666.07億777.94億665.18億894.62億

詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBA

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