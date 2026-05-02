銳澤Q1獲利年減47% 日本新案本季起貢獻營收
鉅亨網記者魏志豪 台北
氣體系統廠銳澤 (7703-TW) 公布第一季獲利，受費用增加影響，單季稅後淨利降至 3,583 萬元，年減 47.39%，每股稅後盈餘 1.08 元，展望第二季，公司拿下日本氣體主系統訂單，預計將在第二季開始貢獻營收。
銳澤第一季營收達 5.4 億元，年增 7.98%，毛利率 20.59%，稅後淨利 3,583 萬元，每股稅後盈餘 (EPS)1.08 元。
銳澤表示，第一季獲利減少，主要為擴編國內外人力，以及去年陸續完成日本、新加坡及美國海外據點設置，整體營業成本及費用皆較去年同期增加所致，預期隨著整體在手訂單保持良好水準，以及半導體、記憶體客戶新專案步入施作認列，有助進一步提升整體獲利能力。
銳澤指出，公司於海外市場業務接單已逐步展開成效，並已正式取得日本區域氣體主系統工程專案訂單，有機會於第二季中下旬進場施作並開始貢獻營收。此外，美國市場方面，銳澤則持續與既有半導體客戶保持密切合作，積極爭取當地新廠擴建相關工程訂單，以期進一步帶動海外市場營收貢獻逐步提升。
展望第二季，銳澤持審慎樂觀看法。看好全球半導體產業區域化趨勢明確，銳澤除持續深化台灣市場營運保持成長力道，並積極推進日本、新加坡與美國市場業務接單，另一方面，面對整體專案規模持續擴大，公司仍精進專案管理效率、優化人力配置與強化供應鏈整合能力，有望創造未來營運良好成長動能。
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