銳澤Q1獲利年減47% 日本新案本季起貢獻營收

‌



銳澤表示，第一季獲利減少，主要為擴編國內外人力，以及去年陸續完成日本、新加坡及美國海外據點設置，整體營業成本及費用皆較去年同期增加所致，預期隨著整體在手訂單保持良好水準，以及半導體、記憶體客戶新專案步入施作認列，有助進一步提升整體獲利能力。