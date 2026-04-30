鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為62.33元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.37元，其中最高估值5.34元，最低估值2.06元，預估目標價為62.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.34(5.34)
|5.27
|4.74
|5.35
|最低值
|2.06(2.06)
|1.53
|0.55
|0.96
|平均值
|3.39(3.36)
|3.2
|2.26
|2.63
|中位數
|3.37(3.2)
|3.24
|2.31
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|109.22億
|116.22億
|117.63億
|102.38億
|最低值
|91.00億
|84.86億
|71.98億
|89.16億
|平均值
|101.27億
|100.90億
|89.32億
|95.77億
|中位數
|100.34億
|101.58億
|88.85億
|95.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|2.03
|營業收入
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
|76.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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