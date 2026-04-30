search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為62.33元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.2元上修至3.37元，其中最高估值5.34元，最低估值2.06元，預估目標價為62.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.34(5.34)5.274.745.35
最低值2.06(2.06)1.530.550.96
平均值3.39(3.36)3.22.262.63
中位數3.37(3.2)3.242.311.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值109.22億116.22億117.63億102.38億
最低值91.00億84.86億71.98億89.16億
平均值101.27億100.90億89.32億95.77億
中位數100.34億101.58億88.85億95.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

相關行情

台股首頁我要存股
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)58.075+3.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty