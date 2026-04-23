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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為60.14元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值4.76元，最低估值1.94元，預估目標價為60.14元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.76(4.76)5.184.615.34
最低值1.94(1.94)1.580.551.59
平均值3.07(2.97)3.152.233.47
中位數2.96(2.91)3.242.153.47

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值112.64億120.65億115.33億102.38億
最低值85.11億83.42億70.89億102.38億
平均值98.13億101.05億89.64億102.38億
中位數96.62億100.96億88.85億102.38億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)60.75+2.51%

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