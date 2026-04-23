鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.96元，預估目標價為60.14元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值4.76元，最低估值1.94元，預估目標價為60.14元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.76(4.76)
|5.18
|4.61
|5.34
|最低值
|1.94(1.94)
|1.58
|0.55
|1.59
|平均值
|3.07(2.97)
|3.15
|2.23
|3.47
|中位數
|2.96(2.91)
|3.24
|2.15
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|112.64億
|120.65億
|115.33億
|102.38億
|最低值
|85.11億
|83.42億
|70.89億
|102.38億
|平均值
|98.13億
|101.05億
|89.64億
|102.38億
|中位數
|96.62億
|100.96億
|88.85億
|102.38億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|2.03
|營業收入
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
|76.98億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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