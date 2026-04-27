search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至3.2元，預估目標價為60.96元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.07元上修至3.2元，其中最高估值5.34元，最低估值2.06元，預估目標價為60.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.34(5.34)5.274.615.35
最低值2.06(2.06)1.530.550.96
平均值3.26(3.22)3.182.232.63
中位數3.2(3.07)3.242.221.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值108.82億120.65億115.33億102.38億
最低值91.00億84.86億71.98億89.16億
平均值99.74億100.69億88.96億95.77億
中位數99.43億101.58億88.85億95.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.304.843.460.462.03
營業收入107.53億133.01億111.22億66.17億76.98億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTECK

相關行情

台股首頁我要存股
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)59.85-0.53%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty