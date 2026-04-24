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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)TECK-US的目標價調升至60.96元，幅度約3.65%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)提出目標價估值：中位數由58.81元上修至60.96元，調升幅度3.65%。其中最高估值69.46元，最低估值44.79元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)今(24日)收盤價為60.36元。近5日股價上漲3.65%，標普指數上漲0.95%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股TECK市場預估目標價

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Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)60.66-0.15%

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