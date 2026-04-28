鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 19:02

金管會自 2005 年實施盤後零股交易制度，後於 2020 年推出盤中零股交易，市場流動性與成交金額均呈大幅成長，其中，護國神山台積電 (2330-TW) 已獲近 200 萬零股族青睞，金管會證實正在研議精進計畫，最受市場關注的，即是將現行盤中零股的開盤時間從上午 9 時 10 分提前至 9 時整，與整股市場同步開盤，預計最快於明 (2027) 年 7 月底正式實施。

金管會表示，盤中零股交易自 2020 年上路以來，成交量與開戶數均大幅成長，尤其是 30 歲以下的年輕族群占比顯著提升。為了提升交易公平性與效率，制度已歷經多次優化，撮合間隔已從早期的 3 分鐘，一路縮減至現行的 5 秒鐘，有效縮小零股與整股間的價差。

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金管會證期局主秘王秀玲說明，目前盤中零股較整股晚 10 分鐘開盤 (9:10)，原先用意是希望讓投資人參考大盤走勢再行布局，但隨著市場成熟，金管會正研議將時間提前至 9:00，預計今年 10 月底完成意見蒐集，最快明年下半年上線。

針對市場呼籲開放零股「當沖」及「信用交易」的聲音，金管會態度相對審慎，王秀玲指出，零股市場初衷是保護小額投資人，避免其承受過高槓桿風險或違約風險。

雖然金管會表示「不會排除任何可能性」，並已納入評估範圍，但目前還是有部分疑慮，小額投資人可能無法承擔高槓桿帶來的損失，若開放拆單套利，恐削弱整股市場的價格發現功能，此外，涉及現金股利尾差處理及證券商系統負荷等技術問題。

除了開盤時間與交易工具外，市場亦有「將整股交易單位 (1000 股) 縮小」或「改採逐筆交易」的建議。對此，金管會表示，這類改革涉及證券商電腦系統的大規模更動及交易員習慣的改變，影響層面極廣。

王秀玲指出，證交所預計將於今年 12 月底提出完整的評估分析報告，屆時將針對技術可行性及市場共識，決定下一步的改革方向。