鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 20:55

金管會於今 (28) 日宣布，擬修正「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第 6 條及第 8 條草案。未來金控旗下如證券、期貨、票券等子公司，將可跨業推廣 (行銷) 安養信託與保險金信託，預告期 60 天後，預計最快於今年 7 月上路，13 家金控將可適用(含臺灣金、不含國票金)。

金管會擴大推廣安養信託、保險金信託 13金控子公司共銷再解禁。(鉅亨網資料照)

金管會銀行局副局長王允中表示，此次修正源於信託公會建議，過去規定較嚴，保險金信託僅限金控旗下的「保險子公司」可進行共同行銷，且安養信託並未納入共銷範圍。考量這兩類信託產品性質相對單純、風險可控，且不具複雜投資性質，為增加民眾接觸管道，決定予以放寬。

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保險金信託主要確保保險事故發生後，理賠金能專款專用於照顧受益人 (如未成年子女或自我安養)；安養信託則是將現金或有價證券交付信託，由銀行定期給付生活費或安養機構費用，兩者皆具備高度的社會公益性質。

王允中指出，除原有的保險子公司外，未來金控下屬之銀行、票券、信用卡、信託、證券、期貨等子公司，皆可共同行銷安養信託與保險金信託。

由於這兩項信託性質單純，業務人員若僅辦理單一信託商品共銷，其職前及在職訓練時數調整為 3 小時，無須比照一般信託人員之時數規定，由信託公會另定之。

不過，並非所有子公司都能承作。王允中副局長說明，依照規定，僅限銀行、證券、期貨等指定行業，至於投信、投顧或保經代則不在開放之列。目前國內 14 家金控 (包含臺灣金控) 中，除國票金控 (2889-TW) 因旗下無信託業可產出商品外，其餘 13 家金控均可望受惠。

對於非屬金控體系的金融機構，金管會表示，考量業務開放的衡平性，未來也將併同研議放寬「金融機構合作推廣他業商品」之相關規範，讓獨立壽險或銀行也能相互合作推廣。

根據銀行局統計，截至 2025 年 12 月底，安養信託共有 30 家銀行開辦，規模達新台幣 1844 億元；保險金信託共有 19 家銀行辦理，規模約 8.05 億元。