精金、彩晶南科廠售矽品 處分利益估40.63億元、21.6億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-30 21:21

上圖為彩晶發言人邱博興、下圖左起為精金財務長周致中、副總林忠翰。(鉅亨網記者彭昱文攝)

彩晶表示，南科廠原一樓及三樓出租、二樓為倉庫，為提升資產使用效率及強化財務結構，董事會決議進行處分，並將資金用於充實營運資金及增強未來發展動能，交易金額 43.2 億元。

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精金表示，經董事會決議通過，今與矽品簽訂「購置預約協議」，擬處分位於台南科學園區之南科廠廠房及廠務附屬設施，交易金額為 64.8 億元，並作為公司推動資產活化及整體轉型規劃之重要一環。