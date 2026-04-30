精金、彩晶南科廠售矽品 處分利益估40.63億元、21.6億元
鉅亨網記者彭昱文 台北
精金 (3049-TW)、彩晶 (6116-TW) 今 (30) 日同步召開重訊，南科廠出售給日月光投控 (3711-TW) 旗下矽品，總交易金額 108 億元；精金認列處分利益 40.63 億元、彩晶認列處分利益 21.6 億元，預計第三季認列。
彩晶表示，南科廠原一樓及三樓出租、二樓為倉庫，為提升資產使用效率及強化財務結構，董事會決議進行處分，並將資金用於充實營運資金及增強未來發展動能，交易金額 43.2 億元。
精金表示，經董事會決議通過，今與矽品簽訂「購置預約協議」，擬處分位於台南科學園區之南科廠廠房及廠務附屬設施，交易金額為 64.8 億元，並作為公司推動資產活化及整體轉型規劃之重要一環。
精金進一步表示，南科廠已於 2026 年 1 月 31 日完成最終生產任務，相關作業依既定時程執行完畢，並已履行對客戶之交貨承諾，為提升資產使用效率並優化整體資源配置，董事會決議進行南科廠資產之處分。
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