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群創南科五廠售予日月光半導體 預計處分利益約133億元

鉅亨網記者彭昱文 台北

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (15) 日公告，處分南科 Fab5 廠房及附屬設施，以 148.5 億元賣給封測大廠日月光投控 (3711-TW) 旗下日月光半導體，預計處分利益約 133 億元。

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群創南科五廠售日月光半導體 處分利益約133億元。(鉅亨網資料照)

為加速買賣標的之移交時程，群創表示，雙方將另行簽署提前廠房使用補償協議，由公司加速進行製程設備及特定廠務設備之拆卸、搬遷與清運作業，並由日月光半導體補償產生之移除成本，預估約 9.82 億元。


群創先前才將南科 Fab2 廠出售給同為日月光投控旗下的矽品，交易金額 63.25 億元、預計處分利益約 58 億元；兩個廠處分利益合計共逾 190 億元。

群創董事長洪進揚表示，資產活化會維持在好的規模底下去做調整，不再一昧追求量跟市占率，而是轉為追求最佳的生產效率、最大的成本效益，對產業來說反而有利，不只面板，先進封裝也是如此。


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