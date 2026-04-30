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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為33.52元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.94元，其中最高估值3.31元，最低估值1.11元，預估目標價為33.52元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.31(2.36)3.153.693.95
最低值1.11(1.11)1.281.441.64
平均值2.05(1.88)2.632.942.79
中位數1.94(1.87)2.923.272.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值53.05億63.91億71.25億69.15億
最低值47.54億55.90億62.47億68.75億
平均值50.28億59.24億65.43億68.95億
中位數50.18億58.60億65.12億68.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.120.170.200.500.44
營業收入36.12億42.71億51.20億67.05億68.18億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBS

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Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR32.94-1.99%

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