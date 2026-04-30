鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為33.52元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.94元，其中最高估值3.31元，最低估值1.11元，預估目標價為33.52元。