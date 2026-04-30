鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為33.52元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.94元，其中最高估值3.31元，最低估值1.11元，預估目標價為33.52元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.31(2.36)
|3.15
|3.69
|3.95
|最低值
|1.11(1.11)
|1.28
|1.44
|1.64
|平均值
|2.05(1.88)
|2.63
|2.94
|2.79
|中位數
|1.94(1.87)
|2.92
|3.27
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|53.05億
|63.91億
|71.25億
|69.15億
|最低值
|47.54億
|55.90億
|62.47億
|68.75億
|平均值
|50.28億
|59.24億
|65.43億
|68.95億
|中位數
|50.18億
|58.60億
|65.12億
|68.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|0.17
|0.20
|0.50
|0.44
|營業收入
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
|68.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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