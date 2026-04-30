鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBS N.V. Class A(JBS-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為20.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對JBS N.V. Class A(JBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.58元，其中最高估值2.05元，最低估值0.8元，預估目標價為20.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.05(2.05)
|2.4
|3.23
|最低值
|0.8(0.8)
|0.72
|1.26
|平均值
|1.54(1.56)
|1.67
|2.36
|中位數
|1.58(1.63)
|1.67
|2.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|975.63億
|1,031.32億
|1,085.34億
|最低值
|878.31億
|880.94億
|946.87億
|平均值
|926.48億
|949.16億
|988.31億
|中位數
|928.21億
|943.33億
|974.29億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|--
|--
|0.91
|1.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|860.22億
詳細資訊請看美股內頁：
JBS N.V. Class A(JBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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