鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至16.98元，預估目標價為1,200.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.47元上修至16.98元，其中最高估值18元，最低估值13.18元，預估目標價為1,200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18(17.89)
|21.36
|25.21
|32.28
|最低值
|13.18(13.18)
|16.44
|18.37
|20.7
|平均值
|16.81(16.42)
|18.59
|20.74
|23.7
|中位數
|16.98(16.47)
|18.66
|20.56
|22.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|104.25億
|115.77億
|131.43億
|147.05億
|最低值
|101.73億
|109.75億
|119.24億
|129.59億
|平均值
|102.27億
|111.79億
|122.68億
|136.70億
|中位數
|102.14億
|111.39億
|121.30億
|135.60億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.53
|7.67
|10.31
|8.50
|13.76
|營業收入
|66.38億
|72.65億
|81.88億
|87.48億
|92.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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