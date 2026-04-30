search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinix公司(EQIX-US)EPS預估上修至16.98元，預估目標價為1,200.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinix公司(EQIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.47元上修至16.98元，其中最高估值18元，最低估值13.18元，預估目標價為1,200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18(17.89)21.3625.2132.28
最低值13.18(13.18)16.4418.3720.7
平均值16.81(16.42)18.5920.7423.7
中位數16.98(16.47)18.6620.5622.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值104.25億115.77億131.43億147.05億
最低值101.73億109.75億119.24億129.59億
平均值102.27億111.79億122.68億136.70億
中位數102.14億111.39億121.30億135.60億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.537.6710.318.5013.76
營業收入66.38億72.65億81.88億87.48億92.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinix公司(EQIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQIX

相關行情

台股首頁我要存股
Equinix公司1089.07+1.18%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty