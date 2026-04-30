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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至26.06元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.44元上修至26.06元，其中最高估值34.8元，最低估值23.2元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值34.8(31.4)31.927.09
最低值23.2(22.22)23.0523
平均值26.28(25.73)25.6225.14
中位數26.06(25.44)25.6625.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值715.38億745.59億739.45億
最低值612.74億641.30億670.06億
平均值639.30億671.16億699.96億
中位數627.92億661.55億690.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.96-5.22-1.2016.9938.06
營業收入505.88億514.12億570.94億641.06億676.85億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALL

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