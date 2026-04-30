鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至26.06元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2026年EPS預估：中位數由25.44元上修至26.06元，其中最高估值34.8元，最低估值23.2元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.8(31.4)
|31.9
|27.09
|最低值
|23.2(22.22)
|23.05
|23
|平均值
|26.28(25.73)
|25.62
|25.14
|中位數
|26.06(25.44)
|25.66
|25.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|715.38億
|745.59億
|739.45億
|最低值
|612.74億
|641.30億
|670.06億
|平均值
|639.30億
|671.16億
|699.96億
|中位數
|627.92億
|661.55億
|690.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|38.06
|營業收入
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
|676.85億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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