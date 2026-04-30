鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至8.95元，預估目標價為229.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.95元，其中最高估值10.79元，最低估值7.2元，預估目標價為229.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.79(9.89)
|13
|16.14
|19.44
|最低值
|7.2(7.2)
|9.25
|9.62
|11.64
|平均值
|8.83(8.58)
|11.28
|13.12
|14.59
|中位數
|8.95(8.73)
|11.14
|12.93
|14.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|275.03億
|289.07億
|308.32億
|340.20億
|最低值
|187.53億
|184.75億
|185.44億
|184.26億
|平均值
|233.43億
|252.21億
|261.05億
|251.20億
|中位數
|235.09億
|267.90億
|271.76億
|244.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.69
|-3.26
|3.58
|7.00
|2.18
|營業收入
|132.13億
|178.37億
|155.43億
|193.77億
|169.72億
詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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