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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維斯達能源(VST-US)EPS預估上修至8.95元，預估目標價為229.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對維斯達能源(VST-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.73元上修至8.95元，其中最高估值10.79元，最低估值7.2元，預估目標價為229.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.79(9.89)1316.1419.44
最低值7.2(7.2)9.259.6211.64
平均值8.83(8.58)11.2813.1214.59
中位數8.95(8.73)11.1412.9314.37

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值275.03億289.07億308.32億340.20億
最低值187.53億184.75億185.44億184.26億
平均值233.43億252.21億261.05億251.20億
中位數235.09億267.90億271.76億244.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.69-3.263.587.002.18
營業收入132.13億178.37億155.43億193.77億169.72億

詳細資訊請看美股內頁：
維斯達能源(VST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVST

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