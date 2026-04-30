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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.38元上修至13.9元，其中最高估值16.28元，最低估值8.99元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.28(16.28)18.2421.4621.89
最低值8.99(8.99)10.0814.416.55
平均值13.47(13.43)15.5317.7619.31
中位數13.9(13.38)15.4817.8519.49

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.99億32.75億34.33億34.52億
最低值20.13億22.72億25.40億28.90億
平均值25.35億28.53億29.94億31.95億
中位數26.50億29.45億30.36億32.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.698.8110.659.309.86
營業收入9.37億13.61億18.73億18.34億21.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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