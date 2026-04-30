鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估上修至13.9元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.38元上修至13.9元，其中最高估值16.28元，最低估值8.99元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.28(16.28)
|18.24
|21.46
|21.89
|最低值
|8.99(8.99)
|10.08
|14.4
|16.55
|平均值
|13.47(13.43)
|15.53
|17.76
|19.31
|中位數
|13.9(13.38)
|15.48
|17.85
|19.49
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.99億
|32.75億
|34.33億
|34.52億
|最低值
|20.13億
|22.72億
|25.40億
|28.90億
|平均值
|25.35億
|28.53億
|29.94億
|31.95億
|中位數
|26.50億
|29.45億
|30.36億
|32.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|9.86
|營業收入
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
|21.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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