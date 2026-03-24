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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至13.08元，預估目標價為262.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.48元下修至13.08元，其中最高估值22.32元，最低估值10.38元，預估目標價為262.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.32(22.32)26.8529.6821.89
最低值10.38(10.38)11.5914.9618.82
平均值14.12(14.27)16.6820.1720.35
中位數13.08(13.48)16.1418.9320.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.41億32.54億34.59億33.32億
最低值20.13億22.73億25.55億28.48億
平均值25.18億28.27億29.73億30.90億
中位數26.75億29.24億29.86億30.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.698.8110.659.309.86
營業收入9.37億13.61億18.73億18.34億21.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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