鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至13.08元，預估目標價為262.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.48元下修至13.08元，其中最高估值22.32元，最低估值10.38元，預估目標價為262.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.32(22.32)
|26.85
|29.68
|21.89
|最低值
|10.38(10.38)
|11.59
|14.96
|18.82
|平均值
|14.12(14.27)
|16.68
|20.17
|20.35
|中位數
|13.08(13.48)
|16.14
|18.93
|20.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.41億
|32.54億
|34.59億
|33.32億
|最低值
|20.13億
|22.73億
|25.55億
|28.48億
|平均值
|25.18億
|28.27億
|29.73億
|30.90億
|中位數
|26.75億
|29.24億
|29.86億
|30.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|9.86
|營業收入
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
|21.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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