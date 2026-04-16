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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為262.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.64元下修至13.38元，其中最高估值22.32元，最低估值10.38元，預估目標價為262.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.32(22.32)26.8529.6821.89
最低值10.38(10.38)11.5914.418.82
平均值13.98(14.07)16.4318.9120.36
中位數13.38(13.64)15.5618.0720.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值29.99億33.00億34.59億33.33億
最低值20.13億22.92億25.49億28.90億
平均值25.28億28.19億29.83億31.11億
中位數26.74億29.24億29.86億31.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.698.8110.659.309.86
營業收入9.37億13.61億18.73億18.34億21.57億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAC

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