鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)EPS預估下修至13.38元，預估目標價為262.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)做出2026年EPS預估：中位數由13.64元下修至13.38元，其中最高估值22.32元，最低估值10.38元，預估目標價為262.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.32(22.32)
|26.85
|29.68
|21.89
|最低值
|10.38(10.38)
|11.59
|14.4
|18.82
|平均值
|13.98(14.07)
|16.43
|18.91
|20.36
|中位數
|13.38(13.64)
|15.56
|18.07
|20.36
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.99億
|33.00億
|34.59億
|33.33億
|最低值
|20.13億
|22.92億
|25.49億
|28.90億
|平均值
|25.28億
|28.19億
|29.83億
|31.11億
|中位數
|26.74億
|29.24億
|29.86億
|31.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.69
|8.81
|10.65
|9.30
|9.86
|營業收入
|9.37億
|13.61億
|18.73億
|18.34億
|21.57億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB de CV - ADR(PAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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