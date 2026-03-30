鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-30 19:15

設備廠牧德 (3563-TW) 今 (30) 日召開法說會 ，在牧德積極推出高階 AI 板及 IC 載板檢測設備，且長時間開發完成的的四線電測設備已經推出，2026 年全年營收將再創新高，且盤點現有的海內外產能建置，將可支撐年營收達 50 億元的規模。

牧德 2025 年營收 31.91 億元，毛利率 61.27%，年增 3.68 個百分點，2025 年全年稅後純益 10.11 億元，年增 2.15 倍，每股純益 15.8 元。牧德估算 2026 年業績朝向雙位數成長穩健邁進，同時，導體檢測設備也陸續進入出貨階段，加上高階 PCB 檢測設備，牧德整體產品線已由研發轉向放量成長。

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鏵友益原主要生產智能自動化設備、AOI 檢測設備及 OEM 設備，公司在積極進行轉型中，將由過去的載板自動化業務主軸進一步向半導體微觀 / 鉅觀檢查機市場大力延伸，也將改變過去以代工自動設備利潤走弱的趨勢。鏵友益的此一改變可望對營收及獲利達成逐步的改善，預計在今年下半年見到轉型成果。

牧德本身的產品布局方面，四線電測機已完成開發並推向市場，主要應用於大型 PCB 與 AI 伺服器板測試，因應高階板材測試難度大爲提升，具備高度技術門檻。