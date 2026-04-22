鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-22 10:02

化合物半導體廠台亞 (2340-TW) 受惠於已布局光通訊關鍵材料 InP（磷化銦），近期也有多元應用消息，引發市場想像。今 (22) 日開盤隨即獲大量買盤湧入，股價迅速攻上漲停價 42.95 元，截至目前已連續拉出第三根漲停板，累計本周漲幅已超過三成。

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InP 具備直接能隙特性與極高電子遷移率，是人工智慧資料中心邁向 800G 及 1.6T 高速傳輸規格的核心材料。在全球頻寬需求急速升溫的背景下，該材料能確保光電轉換的高效率，有效緩解 AI 運算所產生的能耗瓶頸與熱量挑戰。