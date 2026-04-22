鉅亨網記者吳承諦 台北
化合物半導體廠台亞 (2340-TW) 受惠於已布局光通訊關鍵材料 InP（磷化銦），近期也有多元應用消息，引發市場想像。今 (22) 日開盤隨即獲大量買盤湧入，股價迅速攻上漲停價 42.95 元，截至目前已連續拉出第三根漲停板，累計本周漲幅已超過三成。
台亞 (2340-TW) 指出，InP 本就是旗下既有的產品品項，只是近來的應用場景確實更為廣泛。不過公司強調目前無法對特定產品進度或具體合作細節發表意見，主因為與客戶簽署的保密協議規範極為嚴格。
InP 具備直接能隙特性與極高電子遷移率，是人工智慧資料中心邁向 800G 及 1.6T 高速傳輸規格的核心材料。在全球頻寬需求急速升溫的背景下，該材料能確保光電轉換的高效率，有效緩解 AI 運算所產生的能耗瓶頸與熱量挑戰。
台亞近來積極布局血糖監測技術及電力布局；台亞已發表全球首款非侵入式無創血糖感測智慧手錶，展現深耕感測技術四十年的研發成果。該裝置透過獨家的光學感測技術，能以不刺穿皮膚的方式進行連續監測。
另外，台亞 (2340-TW) 集團已動員旗下積亞半導體與冠亞半導體大舉搶攻功率半導體市場。其中積亞專注於碳化矽功率元件代工，目前已完成多個電壓平台的量產認證，積極搶食伺服器電源與電動車等高功率應用市場。
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