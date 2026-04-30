鉅亨網編輯林羿君 2026-04-30 11:44

空中巴士 (Airbus) 喜獲大單。中國南方航空(01055-HK) 及其子公司廈門航空採購了 137 架 A320neo 系列飛機。隨著多家航空公司繼續選擇空客的窄體飛機來擴充機隊，這筆訂單對這家歐洲飛機製造商而言是一大利多。

這筆交易包括南航購買 102 架飛機，子公司廈門航空購買 35 架，目錄價格合計 214 億美元，不過大額訂單通常會獲得大幅折扣；這批飛機計劃在 2028 年至 2032 年之間交付。

‌



受南方航空和廈門航空訂單的提振，以及空巴高管在公司第一財季財報電話會議上發表的言論安撫了投資人，該公司股價周三上漲近 6%。高管們在會上保證，該集團將能夠實現其年度交付目標。不過該股今年迄今仍累計下跌 12%。

A320 是空巴迄今最受歡迎的機型，去年在該公司交付的全部 793 架商用飛機中，該系列就佔了 607 架。上月，航空租賃集團 AerCap Holdings 訂購了 23 架 A320neo 和 77 架 A321neo 飛機。空巴今年 2 月也表示，收到了來自台灣虎航 (Tigerair Taiwan) 的四架 A321neo 窄體飛機訂單。