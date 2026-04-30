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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.28元上修至15.71元，其中最高估值18.35元，最低估值12.11元，預估目標價為472元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.35(18.35)
|26.04
|35.8
|最低值
|12.11(12.11)
|17.5
|21.77
|平均值
|15.64(15.56)
|22.82
|30.78
|中位數
|15.71(15.28)
|22.98
|31.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|814,858,000
|985,273,220
|1,276,515,710
|最低值
|722,000,000
|807,889,260
|981,789,000
|平均值
|773,052,130
|915,943,480
|1,098,404,700
|中位數
|777,880,830
|913,727,000
|1,108,055,460
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|40,658,196
|32,482,479
|31,725,403
|62,090,494
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|645,387,710
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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