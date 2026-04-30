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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至51.07元，預估目標價為1495元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.66元上修至51.07元，其中最高估值59.78元，最低估值47.26元，預估目標價為1495元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值59.78(55.6)70.1879.3664.62
最低值47.26(47.26)535564.62
平均值51.99(50.4)59.2965.8764.62
中位數51.07(49.66)60.1265.7564.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值44,299,00051,189,00057,487,00052,220,990
最低值38,519,54041,601,10042,849,13052,220,990
平均值40,570,52045,630,28050,620,39052,220,990
中位數40,179,97045,535,47050,766,00052,220,990

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,400,0987,623,6776,965,8086,013,131
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,329,94530,660,13329,827,35226,072,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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