鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至51.07元，預估目標價為1495元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.66元上修至51.07元，其中最高估值59.78元，最低估值47.26元，預估目標價為1495元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|59.78(55.6)
|70.18
|79.36
|64.62
|最低值
|47.26(47.26)
|53
|55
|64.62
|平均值
|51.99(50.4)
|59.29
|65.87
|64.62
|中位數
|51.07(49.66)
|60.12
|65.75
|64.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44,299,000
|51,189,000
|57,487,000
|52,220,990
|最低值
|38,519,540
|41,601,100
|42,849,130
|52,220,990
|平均值
|40,570,520
|45,630,280
|50,620,390
|52,220,990
|中位數
|40,179,970
|45,535,470
|50,766,000
|52,220,990
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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