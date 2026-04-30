鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估上修至15.54元，預估目標價為408元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.85元上修至15.54元，其中最高估值18.35元，最低估值12.11元，預估目標價為408元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|18.35(16.95)
|26.04
|35.8
|最低值
|12.11(12.11)
|17.5
|21.77
|平均值
|15.57(14.82)
|22.64
|30.47
|中位數
|15.54(14.85)
|22.94
|30.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|814,858,000
|985,273,220
|1,276,515,710
|最低值
|722,000,000
|807,889,260
|981,789,000
|平均值
|771,559,290
|912,268,850
|1,097,198,350
|中位數
|774,487,830
|912,483,000
|1,081,466,410
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|40,658,196
|32,482,479
|31,725,403
|62,090,494
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|645,387,710
|595,409,585
|581,914,471
|670,872,643
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3711/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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