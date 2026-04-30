鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)目標價調升至408元，幅度約14.93%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對日月光投控(3711-TW)提出目標價估值：中位數由355元上修至408元，調升幅度14.93%。其中最高估值564元，最低估值300元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予日月光投控(3711-TW)評價：積極樂觀21位、保持中立0位、保守悲觀0位。
日月光投控(3711-TW)今(29日)收盤價為488.5元。近5日股價上漲5.05%，相關半導體業近5日上漲5.92%，集中市場加權指數上漲3.76%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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