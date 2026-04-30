〈OCP峰會〉技嘉旗下技鋼進軍OCP 展示輝達HGX B300 / B200平台

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-30 11:38

技嘉 (2376-TW) 旗下子公司技鋼科技於西班牙巴塞隆納舉辦之 2026 OCP EMEA 高峰會中，正式發表專為人工智慧資料中心打造之最新規格平台。本次展示重點包含搭載 NVIDIA HGX B300 系統之液冷伺服器，以及針對大規模訓練工作負載優化之解決方案。

技嘉旗下技鋼進軍OCP 展示輝達HGX B300 / B200平台。(圖：技鋼提供)

技鋼表示，藉由符合開放運算計畫標準，這些平台能有效協助超大規模及企業級用戶降低部署複雜度，並進一步縮減整體擁有成本。公司目前專注於提供模組化設計之硬體架構，以支應不斷演進之雲端與高效能運算需求。

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旗艦型液冷伺服器 TO46-SD3 採用 4OU 規格設計，支援 Intel Xeon 處理器並能發揮極致運算效能。該設備透過先進之冷卻技術解決高密度運算產生之散熱難題，被視為現代化資料中心轉型之關鍵利器。

同步亮相之氣冷伺服器 TO86-SD1 則搭載 NVIDIA HGX B200 系統，鎖定高效能運算與大型語言模型訓練領域。產品具備無縫擴展能力，能在確保效率之餘提供卓越之人工智慧推論能力。