鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-24 12:17

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 子公司技鋼今 (24) 日宣布前進德國參與 2026 年 CloudFest 展會 。技鋼於現場全面展示涵蓋邊緣運算至機櫃級人工智慧工廠的最新基礎架構產品組合，期望透過整合高速網路與先進散熱工程技術，協助雲端服務供應商及企業高效擴展相關服務 。

技嘉旗下技鋼前進德國參展CloudFest 大秀新世代液冷、Edge AI架構。(圖：技鋼提供)

面對生成式人工智慧與數位孿生需求持續成長的趨勢，技鋼端出多款搭載輝達加速運算技術的解決方案 。其中精巧型超級電腦配備超級晶片並支援高達 2000 億參數模型，可提供每秒 1 千萬億次的浮點運算效能 。針對高階應用則推出導入液冷設計的桌上型超級電腦，其運算效能最高可達 20 千萬億次並支援 1 兆參數模型 。

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在軟體生態系方面，技鋼與輝達攜手推動開源軟體堆疊技術，讓常駐型助理能直接在本地硬體上安全運行 。這項技術不僅能大幅降低企業對雲端基礎架構的依賴，更能確保資料隱私並維持對工作負載的完整控制 。這也為個人研究助理與工作流程自動化等應用，提供強大的桌面級運算基礎 。

針對超大規模部署需求，技鋼同步展出機櫃級平台，該設備整合 72 顆旗艦級繪圖晶片與 36 顆中央處理器，並透過液冷設計展現極致效能 。除了輝達陣營產品，現場也展出多款採用超微處理器的高密度伺服器解決方案 。產品線包含支援全系統直接液體冷卻的 6U 刀鋒式伺服器，以及專為雲端代管最佳化的 3U 氣冷系統 。