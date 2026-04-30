宏達電深耕沉浸式娛樂 加速大型LBE文化娛樂體驗全球拓展

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-30 10:14

宏達電 (2498-TW) 今（30）日宣布，旗下 3D 內容創作與發佈平台 VIVERSE，憑藉長期深耕沉浸式文化娛樂與 Location-Based Entertainment（LBE，實景娛樂）領域的技術與場域經驗，持續擴大沉浸式娛樂布局，並在文化部支持下研發「多人沉浸式走動系統」，推動「走入故事」型的大型沉浸式體驗落地發展。

宏達電深耕沉浸式娛樂有成 加速大型LBE文化娛樂體驗全球拓展。(圖：宏達電提供)

宏達電提到，隨著技術與內容整合成果逐步成熟，宏達電已於全球市場累積多項具代表性的沉浸式文化娛樂案例，展現其於大型場域 XR 娛樂應用與國際合作布局上的實力。

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宏達電總經理林俊吳表示，沉浸式娛樂正從觀看內容，進一步走向讓觀眾真正走入故事、參與敘事的新型態體驗。宏達電長期投入 XR 軟硬體整合、內容平台建置與場域應用發展，已累積多項大型沉浸式娛樂與文化內容合作成果及可營運的商業模式，並在文化部支持下打造 「多人沉浸式走動系統」，作為 VIVERSE 在 LBE 領域的重要技術成果之一。



宏達電指出，「多人沉浸式走動系統」可支援多位使用者於同一大型實體場域中進行精準定位、自由移動、即時互動與同步體驗，讓個人體驗進一步升級為可多人共遊、共享敘事進程的沉浸式旅程。透過平台化能力與 VIVE XR 生態系整合，宏達電持續協助內容夥伴、文化機構與場域營運者打造更具規模化潛力與跨市場拓展能力的沉浸式娛樂體驗。

宏達電長期拓展 XR 於文化、歷史、藝術與主題體驗等多元場景的應用，並已於不同市場累積多項具代表性的落地成果。近期於日本北海道推出的《小王子：星旅奇遇 (暫譯)》多人沉浸式體驗，以及於日本東京推出、攜手 NHK、NHK Promotions 與 NTT DOCOMO Studio & Live 打造的《夢回大坂城－戰國武士記》，皆為宏達電在沉浸式文化娛樂領域的重要成果。

《小王子：星旅奇遇 (暫譯)》多人沉浸式體驗以世界經典文學 IP 為核心，透過大型場域 XR 技術，讓觀眾可共同走入故事情境，展現經典敘事內容轉化為多人共享沉浸式娛樂的可能性；《夢回大坂城－戰國武士記》則結合歷史研究與場域娛樂形式，透過自由走動式體驗帶領觀眾穿越日本戰國時代，展現歷史文化資產轉化為大型沉浸式內容的發展潛力。

兩項作品分別涵蓋經典文學、古文明遺產與歷史文化場景，也共同體現宏達電已具備將多元文化內容轉化為大型沉浸式娛樂體驗的整合能力，從內容策劃、技術平台、硬體支援到場域部署，逐步建立完整且可延展的沉浸式文化娛樂解決方案。

面對全球沉浸式娛樂市場快速成長，宏達電將持續透過 VIVERSE 平台與「多人沉浸式走動系統」技術，攜手內容創作者、文化機構、娛樂品牌與場域營運夥伴，推動更多具備互動敘事、走動式體驗與規模化部署能力的沉浸式體驗落地。