鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 21:16

為深化亞太經濟體之間的合作，並共同商討在人工智慧時代下勞動力轉型的最佳策略，國發會今 (9) 日主辦 APEC 國際論壇「布局亞太未來人力資源：以 AI 強化勞動力與促進多元參與」。本次論壇邀請 APEC 經濟體產官學界代表以實體及線上方式共襄盛舉，總計有 10 個 APEC 經濟體參與，國發會主委葉俊顯強調台灣將躍升為 AI 整體解決方案的提供者，並將跨部會打造以人為本」的 AI 生態系。

迎戰少子化！10大APEC經濟體共商定調3對策 葉俊顯促打造「以人為本」AI生態系。（圖：國發會提供）

葉俊顯在開幕致詞中指出，AI 已經成為驅動全球經濟成長的新引擎，更是各經濟體因應少子高齡化挑戰的戰略解方。目前政府正積極推動「AI 新十大建設」，願景是讓台灣從全球 AI 硬體製造的中心，躍升為 AI 整體解決方案的提供者，並為亞太區域與全球市場提供值得信賴的先進算力與技術夥伴關係。他更強調，面對 AI 人才需求持續增長的趨勢，國發會將透過跨部會合作打造以人為本的 AI 人才生態系。

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論壇在張榮發基金會國際會議中心舉行，專題演講部分邀請到 APEC PSU 資深分析師 Emmanuel A. San Andres、亞洲開發銀行資深經濟學家 Yvonne Jie Chen，以及 APEC 企業諮詢委員會代表暨台灣大哥大總經理林之晨，分別就區域人口結構變遷、AI 與勞動力轉型，以及運用 AI 重塑高齡社會人力資源等議題發表演說。

論壇由台灣人工智慧學校校務長蔡明順、勞動部政務次長李健鴻、清華大學榮譽教授黃宗煌主持，數發部署長林俊秀也與各經濟體分享了最新 AI 人才指引及培育經驗。

經過三場討論，提出三大方向做為各經濟體規劃政策之參考：

第一、將 AI 定位為「生產力引擎」，政策應從傳統職位保護轉向生產力擴張，利用 AI 工具引導勞動力至高需求產業，因應人口減少危機。

第二、深化跨國界公私部門協作，參考台灣大哥大與韓國數位訓練 (K-Digital Training) 經驗，鼓勵私部門參與課程設計，並將公私協作模式擴展至解決勞動力缺口。

第三、強化動態技能培育，引導勞工將 AI 視為協助工具，並推動如馬來西亞的女性數位賦能 (EmpowerHER Digital) 等專案計畫，協助婦女及弱勢群體轉型為數位創新者

此外，國發會也安排國外貴賓進行企業實地參訪，規劃觀摩達明機器人的 AI 視覺協作機器人在製造業的創新應用，以及中保科技集團推展的 AI 緊急救援及智慧照顧解決方案。藉由實地考察了解 AI 技術如何具體帶動勞動力參與率提升、優化生產效率並助力傳統產業升級轉型，進一步展現台灣在 AI 應用領域的在地實力與國際競爭力。