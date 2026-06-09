迎戰少子化！10大APEC經濟體共商定調3對策 葉俊顯促打造「以人為本」AI生態系
鉅亨網記者張韶雯 台北
為深化亞太經濟體之間的合作，並共同商討在人工智慧時代下勞動力轉型的最佳策略，國發會今 (9) 日主辦 APEC 國際論壇「布局亞太未來人力資源：以 AI 強化勞動力與促進多元參與」。本次論壇邀請 APEC 經濟體產官學界代表以實體及線上方式共襄盛舉，總計有 10 個 APEC 經濟體參與，國發會主委葉俊顯強調台灣將躍升為 AI 整體解決方案的提供者，並將跨部會打造以人為本」的 AI 生態系。
葉俊顯在開幕致詞中指出，AI 已經成為驅動全球經濟成長的新引擎，更是各經濟體因應少子高齡化挑戰的戰略解方。目前政府正積極推動「AI 新十大建設」，願景是讓台灣從全球 AI 硬體製造的中心，躍升為 AI 整體解決方案的提供者，並為亞太區域與全球市場提供值得信賴的先進算力與技術夥伴關係。他更強調，面對 AI 人才需求持續增長的趨勢，國發會將透過跨部會合作打造以人為本的 AI 人才生態系。
論壇在張榮發基金會國際會議中心舉行，專題演講部分邀請到 APEC PSU 資深分析師 Emmanuel A. San Andres、亞洲開發銀行資深經濟學家 Yvonne Jie Chen，以及 APEC 企業諮詢委員會代表暨台灣大哥大總經理林之晨，分別就區域人口結構變遷、AI 與勞動力轉型，以及運用 AI 重塑高齡社會人力資源等議題發表演說。
論壇由台灣人工智慧學校校務長蔡明順、勞動部政務次長李健鴻、清華大學榮譽教授黃宗煌主持，數發部署長林俊秀也與各經濟體分享了最新 AI 人才指引及培育經驗。
經過三場討論，提出三大方向做為各經濟體規劃政策之參考：
第一、將 AI 定位為「生產力引擎」，政策應從傳統職位保護轉向生產力擴張，利用 AI 工具引導勞動力至高需求產業，因應人口減少危機。
第二、深化跨國界公私部門協作，參考台灣大哥大與韓國數位訓練 (K-Digital Training) 經驗，鼓勵私部門參與課程設計，並將公私協作模式擴展至解決勞動力缺口。
第三、強化動態技能培育，引導勞工將 AI 視為協助工具，並推動如馬來西亞的女性數位賦能 (EmpowerHER Digital) 等專案計畫，協助婦女及弱勢群體轉型為數位創新者
此外，國發會也安排國外貴賓進行企業實地參訪，規劃觀摩達明機器人的 AI 視覺協作機器人在製造業的創新應用，以及中保科技集團推展的 AI 緊急救援及智慧照顧解決方案。藉由實地考察了解 AI 技術如何具體帶動勞動力參與率提升、優化生產效率並助力傳統產業升級轉型，進一步展現台灣在 AI 應用領域的在地實力與國際競爭力。
面對全球經濟格局變動，國發會期盼透過此平台，與 APEC 各經濟體深化人力資源、AI 應用及教育培訓等領域的政策對話，並逐步建立人才交流與最佳實踐共享的長期合作機制，與區域夥伴攜手推進人力資源發展的轉型升級。
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