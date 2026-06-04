鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-04 19:07

經濟部長龔明鑫於今（4）日接見捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領的 30 餘位跨產業企業訪問團，就深化台捷經貿合作及產業鏈夥伴關係進行廣泛交流。國發會主委葉俊顯亦前來經濟部共同接待，並由國發會當場宣布中東歐投資基金將再加碼匡列 5000 萬歐元（折合台幣約 17.5 億元），供有意投資捷克之台灣企業申請，除展現政府支持企業拓展歐洲市場之決心，也彰顯捷克作為台灣在中東歐重要合作夥伴的戰略地位。

龔明鑫致詞時首先歡迎韋德齊議長再次訪台，並強調自身六年來見證韋德齊在推動台捷航空直航、金融機構落地布拉格成立辦事處等重要成果，雙方合作持續增溫。自 2024 年台灣在捷克布拉格成立「台灣貿易投資中心」後，已開始提供有意赴捷克從事貿易及投資之業者專業諮詢服務。

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在產業合作部分，各界高度關注台捷在半導體及 AI 領域的結盟。其中，台灣振生半導體公司在今年 4 月宣布於捷克設立研發據點，投入先進晶片設計；另半導體化學品物流公司愛豐通運捷克公司（i-TRANS Global）亦於今年 5 月 20 日在捷克開幕，皆為台捷共同打造可信賴供應鏈的具體成果。

龔明鑫指出，台捷雙方在無人機、AI 及智慧城市等領域也深具合作潛力。2025 年捷克已經是台灣無人機非常重要的出口市場。台灣在全球伺服器供應鏈扮演關鍵角色，而捷克正積極參與歐盟 AI 超級工廠計畫（Gigafactory），雙方存在巨大的合作空間。

此外，捷克今年 3 月籌組由 43 位來自官方及民間企業代表團訪台，出席「2026 智慧城市展」，為近年來捷克參與該展最具規模與代表性的訪團，未來雙方將持續推動智慧城市解決方案及新創概念測試合作，促進新創產業應用落地。