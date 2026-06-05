鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-05 16:16

關心台灣 AI 機器人產業發展，行政院長卓榮泰今（5）日前往台中市參訪旭東機械工業股份有限公司 (4537-TW）。卓榮泰表示，為協助國內智慧機器人產業發展，政府透過跨部會合作推出「智慧機器人產業推動方案」，2026 至 2029 年預計投入 200 億元，並以台南沙崙、六甲、柳營基地來建構大南方機器人生態系，鏈結中部精密機械與航太產業，強化台中地區在零組件、控制系統及智慧製造的角色，帶動中部產業共同切入智慧機器人供應鏈。

參訪旭東機械 卓揆拋4年200億跨部會打造AI機器人產業鏈 鏈結大南方生態系。（圖:行政院提供）

卓榮泰指出，除了「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」未來將成為帶動台灣高科技產業發展的雙引擎之外，此行前來旭東機械，主要是瞭解該公司過去 40 年來，從傳統自行車設備跨足半導體、AI 伺服器、航太等領域的升級轉型過程，並與「台灣 AI 機器人產業大聯盟」的企業先進交流座談，瞭解未來 AI 機器人在台灣的發展與國際鏈結布局。

‌



卓榮泰盛讚，旭東機械是具備光、機、電、軟技術，以及資通訊、演算力整合能力的精密機械設備供應商，全球員工計 833 人，其中 583 人在台灣，每一位員工都是金頭腦，並肯定旭東機械透過持續精進自身技術研發實力，使事業能夠不斷蒸蒸日上。

針對國內產業面臨的挑戰，卓榮泰坦言，缺工、人力高齡化及供應鏈重組三項問題同時存在。對此，勞動部已就如何引進更多勞動力做出努力，若力道及速度仍不足，政府會立刻加強，並期盼透過各種替代人力方案解決高齡化現象。

在供應鏈重組方面，卓榮泰強調，這確實提供台灣一個全新的機會，尤其全世界目前對於「非紅供應鏈」有更高的信賴感，因此台灣必須提供產品品質保證，讓世界可以信賴、依靠並共同合作。有鑑於此，政府提出的「AI 新十大建設」或「13 項戰略產業」，都將矽光子、量子、AI 機器人及無人載具列為重要項目，並會用更多政策力道及預算編列協助產業發展。