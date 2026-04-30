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台股

〈焦點股〉東元搶攻AIDC商機、馬國新廠啟用助推營收 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北

東元 (1504-TW) 大力搶攻 AIDC 商機，並積極布局東南亞資料中心，旗下子公司安達康馬來西亞檳城新廠也於昨 (29) 日啟用，聚焦裝甲式匯流排產品，董事長利明献指出，預期今年 AIDC 營收將倍數成長，激勵東元今 (30) 日價量齊揚。 

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東元今年AIDC營收倍數成長，價量齊揚。(鉅亨網資料照)

東元今天早盤以 65.5 元開高，盤中最高漲至 65.8 元，大漲逾半根停板，截至 9 點 20 分，股價暫報 64.2 元，漲逾 3%，成交量超過 1.1 萬張。不過三大法人連續 2 個交易日賣超，合計賣超 3807 張。 


東元指出，今年 AIDC 占電力能源事業群營收比重將上看 3 成以上，法人推估，以電力事業群 1 年營收約 140 億元計算，今年 AIDC 相關營收可望達 40 至 50 億元。 

總經理高飛鳶表示，AIDC 成長動能主要來自馬來西亞與泰國等客戶，而匯流排受惠資料中心建設及半導體建廠需求，今年取單已年增 2 倍，預期今年相關營收可望年增逾 5 成。 

昨日啟用的馬來西亞檳城新廠，聚焦高效能裝甲式匯流排產品的研發與製造，主要應用於 AIDC 及高算力運算環境，規劃年產能達 40 萬米匯流排。 


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