鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 04:30

俄羅斯續留 OPEC + 之際，產油聯盟內部再度面臨結構調整壓力。根據多位知情人士向路透透露，OPEC + 預計在週日會議上仍將通過一項小幅增產計畫，即使在美國與以色列對伊朗戰事升溫、荷姆茲海峽供應受限，以及阿拉伯聯合大公國 (UAE) 退出後，市場與組織穩定性承壓，決策仍傾向維持「照常運作」基調。

消息人士指出，OPEC + 擬將產量目標上調約 18.8 萬桶 / 日，與上月 206,000 桶 / 日的增幅相近，但扣除 UAE 退出後的份額影響。UAE 將自 5 月 1 日起正式退出，該國原為第四大產油國，其離開使聯盟內部協調能力再受考驗。一名知情人士表示，此舉顯示 OPEC + 仍試圖維持政策連續性，而非因地緣政治衝擊全面轉向。

‌



本輪調整背景複雜，伊朗戰事自 2 月 28 日爆發後，荷姆茲海峽航運受阻，導致沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特與 UAE 等主要出口國運輸受限。據 OPEC 月報顯示，3 月 OPEC + 整體原油產量平均為 3506 萬桶 / 日，較 2 月大幅下降 770 萬桶 / 日，其中沙烏地與伊拉克因出口受限減產最為明顯。

俄羅斯方面亦因烏克蘭無人機攻擊破壞能源基礎設施而被迫減產，進一步壓縮供給端彈性。分析人士指出，目前僅沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克與阿曼等 7 國參與週期性產量決策，而 UAE 退出後，OPEC + 實質協調核心進一步縮小。